Niğde'de bir belde koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

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Niğde'de bir belde koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
6 saat önce
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karakapı beldesinin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince beldemizdeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:48 Kaynak: AA
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