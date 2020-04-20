Niğde'de bir beldede karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesinde, 12 Nisan'da Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 6 Nisan'da Bozköy beldesinde başlatılan karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

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