Niğde'de bir evde 9 tabanca 7 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 9 tabanca, 7 av tüfeği ile torna makinesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Tepeköy'de D.N'nin evinde silah olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 9 tabanca, 7 av tüfeği, tüfek ve tabancalara ait mekanizma parçaları, define arama dedektörü, silah imalatında kullanılan torna makinesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.