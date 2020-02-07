Niğde'de "Bir Gelecek Projesi" kapsamında masa tenisi ekipmanları hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 'Bir Gelecek Projesi' kapsamında masa tenisi ekipmanları hediye edildi - Son Dakika

Niğde'de "Bir Gelecek Projesi" kapsamında masa tenisi ekipmanları hediye edildi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle "Bir Gelecek Projesi" kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne masa tenisi ekipmanları hediye edildi.

Niğde'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle "Bir Gelecek Projesi" kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne masa tenisi ekipmanları hediye edildi.


Niğde Ramazan Konuş Spor Salonunda düzenlenen programda, masa tenisi ekipmanlarının dağıtımı yapıldı.

Programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, BEKA Derneği Genel Başkan Yardımcıları Onur Ünal ve Emrah Çiftçi ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Vali Şimşek, projenin çok önemli ve örnek bir proje olduğunu belirterek, "Projeyi hayata geçiren Birevim firmasını kutluyorum. Projede Niğdemize de yer verdikleri için son derece mutluyuz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde gençleri spor, eğitim ve sanat olanakları ile buluşturmak için gösterdikleri gayret çok kıymetli." dedi.


Alpay ise proje kapsamında Niğde'ye masa tenisi ekipmanları hediye ettiklerini belirterek, "Sporcularımıza hayırlı olsun. Hedefimiz 81 ilde gençlerimizi desteklemek ve Anadolu'dan çok sayıda başarı hikayeleri çıkarmak. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize ve il protokolümüze teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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