Niğde'de bir hastanın sol beyin damarı kapalı anjiyo yöntemiyle açıldı - Son Dakika

Niğde'de bir hastanın sol beyin damarı, kapalı anjiyo yöntemiyle stent yerleştirilerek balonlamayla açıldı.

Baş dönmesi şikayeti ve geçici felç atakları olan 70 yaşındaki Kudret Üzümcü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji bölümüne başvurdu.

Yapılan muayenede, sol beyin damarının kapalı olduğu anlaşılan hasta, operasyona alındı.

Hastanın kapalı damarı, kardiyoloji uzmanı Yakup Çetinkaya, radyoloji uzmanı Halit Can Batur ve nöroloji uzmanı Halil İbrahim Akçay'ın kapalı anjiyo yöntemiyle stent yerleştirilip balonlamayla açıldı.

Kardiyoloji uzmanı Yakup Çetinkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kalp damarlarını açtık ama daha önceden beyin damarlarına müdahale yapılmamıştı. Bu tür hastaların hepsi büyük şehirlere sevk ediliyordu. Kudret amcanın daha önce sağ beyin damarına Kayseri'de müdahale edilmişti. Sol damarına da planlanmış ama salgın nedeniyle müdahale yapılamamış. Biz de bu hastayı sevk etmeden burada tedavi ederiz diye düşündük, Başhekim Bilal Günaydın'ın da destekleriyle hastanın sol beyin damarına kapalı yöntemle kasığından girerek işlem yaptık ve stent yerleştirip açtık. Hastamızda herhangi bir sıkıntı yok."

Kudret Üzüncü de başka ile gitmeden Niğde'de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, doktorlara teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da göreve başladıklarından beri hastaların başka illere sevkini azaltmak için çalıştıklarını dile getirdi.