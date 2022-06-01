Baldızı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

NİĞDE'nin Bor ilçesinde D.Ç. isimli kadın, tartıştığı eniştesi Savaş Bıkmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle, Sultan Sokak'ta meydana geldi. D.Ç. ile eniştesi Savaş Bıkmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. D.Ç, yanında taşıdığı tabancayla Savaş Bıkmaz'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Bıkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. D.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.