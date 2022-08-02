Kamyonetiyle manevra yapan baba, kızına çarptı - Son Dakika
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Kamyonetiyle manevra yapan baba, kızına çarptı

02.08.2022 16:38
Kamyonetiyle manevra yapan baba, kızına çarptı

Niğde'de bir kişi, kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada kızına çarptı.

Niğde'de bir kişi, kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada kızına çarptı. Talihsiz kız, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana gelen olayda S.Y. (38), 51 ABJ 222 plakalı kamyoneti ile patates indirmek için geri manevra yaparken kızı İ.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük kızın cansız bedeni Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetiyle manevra yapan baba, kızına çarptı - Son Dakika

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