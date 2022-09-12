Ekipler, şüpheliler O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T'yi (18) gözaltına aldı.

Niğde 'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Doğan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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