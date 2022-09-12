Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

12.09.2022 10:50

Niğde'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Niğde'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Firari F.Ö'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hüseyin Doğan, dün, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetmiş, T.H.T. de yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ BORLU, NİĞDE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Son dakika haberleri | ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAVAŞ BORLU, NİĞDE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Doğan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:28:41. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement