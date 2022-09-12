Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

12.09.2022 18:00
Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

Niğde'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Niğde'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari F.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hüseyin Doğan, dün, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetmiş, T.H.T. de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Doğan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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