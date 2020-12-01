Niğde'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.D'nin (34) öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B, A.B. ve H.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
E.D, dün, İlhanlı Mahallesi'nde çıkan kavgada bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika