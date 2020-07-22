Niğde'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Niğde'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Niğde'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Niğde'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının birden çok olması ve temaslıların fazlalığı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Eynelli köyünün 14 gün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, buradaki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemesi, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmaması, izolasyon kurallarına uyması gerektiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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