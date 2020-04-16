Niğde'de bir köyde karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

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Niğde'de bir köyde karantina uygulaması sona erdi
6 saat önce
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde uygulanan karantina kaldırıldı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde uygulanan karantina kaldırıldı.
1 Nisan'da karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan Ulukışla köyünde, sağlık taraması yapıldı.
Tarama sonucu şüpheli vakaya rastlanılmayan köyde karantina uygulamasına son verildi.
Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan'da Altunhisar ilçesi Karakapı ve Çiftlik ilçesi Bozköy beldeleri, 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesi, 12 Nisan'da Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:14 Kaynak: AA
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