Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli paniğin ardından düğün, kaldığı yerde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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