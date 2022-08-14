Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı - Son Dakika
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Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı

14.08.2022 09:42
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı

NİĞDE'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı.

NİĞDE'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı  şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin üzerine düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Yaralanın olmadığı olay, başka bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli paniğin ardından düğün, kaldığı yerde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı - Son Dakika

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