Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi

18.08.2022 15:36

Niğde'de bir tırda 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de bir tırda 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 4 milyon 800 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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