Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan bir çocuk annesi K.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Niğde, Nar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de kocasının bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü - Son Dakika

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