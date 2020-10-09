Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kocaya müebbet hapis cezası - Son Dakika

M.Ç, boşanma aşamasındaki eşi S.Ç'yi 2 Eylül 2019'da tabancayla öldürmüş, Ankara 'da saklandığı inşaatta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zanlı hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuksuz yargılanan M.F.Ç, T.Ç. ve M.Ş.H'ye 5 ay hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. A.Ç'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, diğer sanıkların beraatini kararlaştırdı.

Duruşma savcısı, mütalaasında M.Ç'ye eşi S.Ç'yi tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.Ç. ile tutuksuz 7 sanık, avukatları ve maktul S.Ç'nin ailesi katıldı.

Niğde 'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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