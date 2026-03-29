Niğde\'de Boşanma Sürecindeki Kadın Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

29.03.2026 12:14
Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan Başak Zeliha Yaylacı, boşanma sürecinde olduğu eşi C.Y. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yaylacı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zanlı eş C.Y.'nin de hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Yaşanan olayın ardından Niğde Barosu, yazılı bir açıklama yaparak kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan yarası haline geldiğini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Niğde'nin Bor ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan Başak Zeliha Yaylacı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki Başak Zeliha Yaylacı; boşanma sürecinde olduğu eşi C.Y.(46) tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, ağır yaralanan genç kadın ve kendisini de yaralayan C.Y. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Başak Zeliha Yaylacı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zanlı eş C.Y.'nin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Niğde Barosu: "Sürecin takipçisi olacağız"

Yaşanan acı olayın ardından Niğde Barosu yazılı bir açıklama yaparak, kadın cinayetlerine karşı mücadelede sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Açıklamada, kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan yarası haline geldiği vurgulanarak, "Bir kadın daha hayattan koparıldı. Niğde Barosu olarak Başak Zeliha Yaylacı'nın öldürülmesine ilişkin yargılama sürecini sonuna kadar takip edeceğiz. İlgili tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarını kadına yönelik şiddetle mücadelede birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Kadınlarımızı sahipsiz bırakmayacağımızı ve başta hemşehrimiz Zeliha Yaylacı'nın ceza dosyası olmak üzere yargılama süreçlerinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Zeliha Yaylacı'nın ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Advertisement
