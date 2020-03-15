Niğde'de BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi - Son Dakika

Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk- Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramada 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğunu tespit etti.

Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi.

Ekipleri görerek kaçan şüphelilerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çekici ve tankere el konuldu.