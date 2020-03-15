Niğde'de BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi - Son Dakika

Niğde'de BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi

6 saat önce

Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.

Niğde'de BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi, System.String[]

Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk- Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramada 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğunu tespit etti.

Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi.

Ekipleri görerek kaçan şüphelilerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çekici ve tankere el konuldu.

Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak

Son Dakika Haberleri
16:43 TEKİRDAĞ Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı
16:40 İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi
16:36 IKEA'dan korona salgını nedeniyle Polonya'daki tüm mağazalarını kapatma kararı
16:35 Cyber Anadolu'nun 3. etabı Tekirdağ'da yapıldı
16:34 Kaportacıda çıkan yangın hasara yol açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:46:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]