Son Dakika Haberleri: Niğde'de boyları 2 metreyi aşan 110 kök kenevir ele geçirildi
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Niğde'de boyları 2 metreyi aşan 110 kök kenevir ele geçirildi

16 dakika önce

Niğde'de boyları 2 metreyi aşan 110 kök kenevir ele geçirildiNiğde'de jandarma ekipleri boyları 2 ila 2,5 metre arası 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Niğde'de boyları 2 metreyi aşan 110 kök kenevir ele geçirildi
Niğde'de jandarma ekipleri boyları 2 ila 2,5 metre arası 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Niğde il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkez Edikli Kasabasında F.A.?ın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri F.A'ın Edikli Kasabasında bulunan evinini ekletisine operasyon düzenledi. Operasyonda boyları 2 ile 2.5 metre arası arasında değişen 110 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma tarafından tek tek sökülüp yakılarak imha edildi. Olay ile ilgili F.A gözaltına alındı.
Niğde'de boyları 2 metreyi aşan 110 kök kenevir ele geçirildi
Jandarma, Kenevir, Edikli, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
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