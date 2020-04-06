Niğde'de Bozköy beldesi karantinaya alındı - Son Dakika

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Çiftlik Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda koranavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy beldesi 06 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.