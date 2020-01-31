Niğde'de bulunan hasta yaban keçisi ile kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de bulunan hasta yaban keçisi ile kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Niğde'de bulunan hasta yaban keçisi ile kızıl şahin tedavi altına alındı

6 saat önce

Niğde'de arazide bulunan hasta yaban keçisi ile bitkin haldeki kızıl şahin tedavi altına alındı.

Niğde'de bulunan hasta yaban keçisi ile kızıl şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Niğde'de arazide bulunan hasta yaban keçisi ile bitkin haldeki kızıl şahin tedavi altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Çamardı ilçesi Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yelatan köyü civarında hasta yaban keçisi buldu.

Alay beldesinde ise bir vatandaşın evinin bahçesinde bitkin halde kızıl şahin bulundu.

Ekipler, yaban keçisi ile kızıl şahini tedavileri için Mersi'ndeki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti.

Niğde, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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