Niğde'de Bylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Bylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de Bylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Niğde'de Bylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı, System.String[]

Niğde'de FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yürütülmekte olan soruşturmada M.E.A'nın Bylock kullanıcısı olduğunu tespit etti. M.E.A'nın evinde yapılan aramada ise bir adet laptop bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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