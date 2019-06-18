Son Dakika Haberleri: Niğde'de caddeler göle döndü
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Niğde'de caddeler göle döndü

31 dakika önce

Niğde'de caddeler göle döndüNiğde'de yaklaşık bir saat süren sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler su altında kaldı.

Niğde'de caddeler göle döndü
Niğde'de yaklaşık bir saat süren sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler su altında kaldı.
Niğde'de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Sokakta ansızın yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde su birikintileri nedeniyle trafik ulaşımı durdu. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı. Kentteki yağış mevzi olarak aralıklı devam ediyor.
Niğde'de caddeler göle döndü
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
Niğde, Güncel
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