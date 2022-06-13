Niğde'de Çalışan Hataylı Tarım İşçisi: "Suriyeliler, Kendi Vatandaşımızdan Uygun Fiyata Çalıştıkları İçin Onlar Çalışıyor, Biz Çalışamıyoruz"

Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde Hatay'dan gelerek ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan İsmail Göçer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Göçer, Hatay'da Suriyelilerin nüfusunun artığını belirterek, "Diyebilirim ki bizim nüfusumuza yaklaştılar hemen hemen. Kendi vatandaşımızdan uygun fiyata çalıştıkları için onlar çalışıyorlar. Biz çalışamıyoruz" dedi.

CHP Niğde milletvekili Gürer, Niğde'nin Bor ilçesine Kemerhisar beldesinde pancar tarlasında çalışan tarım işçilerini ziyaret etti, dertlerini dinledi. Göçer şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıldır buradayız. Vasıfsız olduğumuz için işimiz yok. İş imkanı sağlanmadığı için bu işi yapıyoruz. Ücretlerde artış yok. Normalinde aslında düşüş var. Aldığımız her eşya iki katı olduğuna göre yine düşüş var, karşılamıyor."

GÖÇER: ŞU AN İCRALIĞIM

Pandemide kredi aldığını ancak ödeyemediğini belirten Göçer, "Şu an haciz durumundayım, icralığım" dedi. Şimdiye kadar kendileriyle hiç ilgilenen olmadığını söyleyen Göçer, "Gittiğimiz yerlerde geçmişe göre, ekili tarım arazileri sürekli azalıyor. Boş araziler, ekili olanların iki katı kadar var" diye konuştu.

"AKŞAMA KADAR EĞİLİP ÇAPA DÖVMEK KOLAY DEĞİL"

Gürer'in "Hatay'da Suriyeliler çoğaldı mı" sorusuna ise Göçer, şöyle cevap verdi:

"Çok. Diyebilirim ki bizim nüfusumuza yaklaştılar hemen hemen. Kendi vatandaşımızdan uygun fiyata çalıştıkları için onlar çalışıyorlar. Biz çalışamıyoruz."

Günde ortalama 3-4 dekar iş yaptıklarını söyleyen Göçer, "Tarım işçiliği çok zor. Akşama kadar eğilip çapa dövmek kolay bir şey değil herhalde" dedi.

GÜRER: ACIYI BAL EYLİYORLAR

Ömer Fethi Gürer ise yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"Niğde bir tarım kenti. İl genelinde yüzlerce tarım işçisi zor şartlarda yaşayarak çalışıyor. Çadırlarda kalıyor. Düzenli bir yaşam şartları yok. Farklı bölgelerden gelen işçiler hijyen şartlara da sahip değil. Okullar kapanmadan çok yerde çocuklarda aileleri ile tarlada çalışmak zorunda kalıyor. Dekar üzerinden tarlada ürün sahibi ile anlaşıp çalıştıkları içinde çalışma saatleri dahi yok. Acıyı bal eyleyerek işlerini yapıyorlar. Farklı bölgelerden gelen tarım işçileri yanında özellikle bölgemizde Suriye'den gelen işçilerde tarla işlerinde çalışıyorlar. İş bulmakta rekabet nedeni ile zorlaşıyor.

"TARIMIN ÖNEMLİ YÜKÜNÜ OMUZLAYARAK ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRDİĞİNİ SAĞLIYORLAR"

Olumsuz koşullara rağmen ekmek aslanın ağzında olduğunu gören tarım emekçileri iş bulduklarında mutlu oluyorlar. Kadın, erkek, çocuk tümü tarlada gün doğumunda iş, AŞ için toprağı işlemeye, ürünü hasat etmeye devam ediyorlar. İyi ki varlar da tarımın önemli yükünü omuzlayarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlıyorlar."