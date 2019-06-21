Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 149 kişi tutuklandı
1 saat önce
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.
Yakalananların 149'u tutuklandığı açıklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği Ekipleri araması bulunan şahıslara yönelik 5 ay içerisinde yaptığı çalışmada 438 kişi yakalandı. Yakalananlardan 149'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: "Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandılar. - NİĞDE
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