Son Dakika Haberleri: Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 149 kişi tutuklandı
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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 149 kişi tutuklandı

1 saat önce

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 149 kişi tutuklandı, System.String[]
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.

Yakalananların 149'u tutuklandığı açıklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği Ekipleri araması bulunan şahıslara yönelik 5 ay içerisinde yaptığı çalışmada 438 kişi yakalandı. Yakalananlardan 149'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: "Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandılar. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
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