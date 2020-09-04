Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakandı - Son Dakika

Niğde'de biri 27 suçtan, diğeri 23 suçtan aranan iki zanlı yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Tepeköy kırsalında yapılan operasyonda biri 27 suçtan, diğeri 23 suçtan haklarında arama kaydı bulunan iki zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin saklandıkları yerde ve üzerilerinde 1 otomatik av tüfeği, bu silaha ait 23 adet fişek, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör, 152 fişek ve 10 bin 500 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.