Niğde'de Çeşitli Suçlardan Aranan 23 Kişi Yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan aranması bulunan ve hüküm giymiş 23 kişi yakalandı.

Niğde'de çeşitli suçlardan aranması bulunan ve hüküm giymiş 23 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve aranmasını bulunanlara yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, son üç haftada yaptığı operasyonlarda 23 kişiyi gözaltına aldı.

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