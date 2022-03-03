Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

03.03.2022 14:39
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

Niğde'de şubat ayında, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 58 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de şubat ayında, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 58 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit, yağma, iş yerinde silahla yağma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 58 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 3 yıl ile 12 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 26 zanlı ise salıverildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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