Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
6 saat önce
Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:52 Kaynak: AA
Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmada 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.A.A, A.T, E.Y. ve D.D. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası M.O. ise işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İki şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.
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