Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

23.02.2022 17:10
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, hükümlünün ya da tutuklunun kaçması, nafaka yükümlülüğünü ihmal etme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 4 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 4 zanlı ise salıverildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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