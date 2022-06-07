Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı

07.06.2022 17:22
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı

Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı.

Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, yaralama, silahla tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve aralarında hükümlülerin de bulunduğu 86 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden haklarında 21 yıl 1 ay ile 3 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 55'i salıverildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı - Son Dakika
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