Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, yaralama, silahla tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve aralarında hükümlülerin de bulunduğu 86 kişiyi yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı - Son Dakika

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