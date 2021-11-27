Niğde'de "Çetin Ceviz" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Nami Esatgil'in yönetmenliğini yaptığı oyunda Tuna Arman , Murat Tavlı, Arzu Budak, Teoman Gelmez ve Efsane Geçen rol aldı.

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!