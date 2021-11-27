Niğde'de "Çetin Ceviz" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Niğde Belediyesinin katkılarıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi salonunda "Çetin Ceviz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Nami Esatgil'in yönetmenliğini yaptığı oyunda Tuna Arman, Murat Tavlı, Arzu Budak, Teoman Gelmez ve Efsane Geçen rol aldı.
Ücretsiz sahnelenen oyunu izlemeye gelen izleyiciler, okumadıkları kitapları belediye görevlilerine teslim etti. Toplanan kitaplar, köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılacak.
Kaynak: AA
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