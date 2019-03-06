Son Dakika Haberleri: Niğde'de Cezaevi Personelinden Kan Bağışı

Niğde'de Cezaevi Personelinden Kan Bağışı

34 dakika önce

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Niğde'de Cezaevi Personelinden Kan Bağışı, System.String[]
Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.


Kapalı ve Açık cezaevi personeli ve askerler, kapalı cezaevine gelen Türk Kızılay'ı görevlilerine kan bağışı yaptı.


Kapalı Cezaevi Müdürü Osman Yağcı, kan bağışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.


Türk Kızılayı yetkilileri de 20 ünite kan bağışında bulunulmasından dolayı Yağcı'ya bronz madalya verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: AA

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