Niğde'de CHP'den İttifak İddialarına Yalanlama

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, kentte İYİ Parti ile ittifak kurmadıklarını bildirdi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, kentte İYİ Parti ile ittifak kurmadıklarını bildirdi.



Adem, CHP İl Başkanlığı binası önünde kalabalığa seslenerek, medyada çıkan CHP ile İYİ Parti'nin ittifak yaptığı, belediye başkan adayının çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.



İYİ Parti ile ittifak yapılmayacağını belirten Adem, şunları kaydetti:



"Türkiye'de başka şehirlerde ittifak görüşmeleri yapıldı. Doğrudur. Niğde'de böyle bir şey yok. Buna herkes artık inansın. Kimse buradan siyasi rant peşinde koşmasın. Evet bir ittifak var. Dipten gelen halkın bir ittifakı var. Bizler kimselerle görüşme yapmadık."



CHP Niğde Belediye Başkan adayı Rasim Yılmaz da "İl başkanımla birlikte Ankara'ya gittim. Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Sarıcı ile görüştüm. Tüm Niğdelilere selamı var, Niğde'de ittifak yok." diye konuştu.

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