Niğde'de çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika

Niğde'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Sevgililer Günü'nde en çok papatya ve nergis ilgi görüyor.

Niğde'de çiçekçilik yapan Savaş Yılmaz, işlerinin eski 14 Şubat'lara göre biraz daha düşük olduğunu söyledi.

Ürünlerin üreticide çok pahalı olduğunu ve insanların alım gücünün düştüğünü anlatan Yılmaz, "Eskiden Sevgililer Günü'nde gül daha çok satılırken bu yıl papatya ve nergis daha fazla satılıyor. İnsanlar bütçelerine göre en uygun çiçeği almak istiyor." dedi.