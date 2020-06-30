Niğde'de çiftçiler için örnek lavanta tarlası kuruldu - Son Dakika

Niğde'de çiftçiler için örnek lavanta tarlası kuruldu

Niğde'de çiftçiler için örnek lavanta tarlası kuruldu Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Özel İdare tarafından ekimi yapılan lavanta tarlasında incelemede bulundu.

Niğde'de çiftçiler için örnek lavanta tarlası kuruldu

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NİĞDE - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Özel İdare tarafından ekimi yapılan lavanta tarlasında incelemede bulundu.

Ulukışla ilçesine bağlı Karacaören köyünde Veysel Özdemir'in arazisine ekilen lavantanın hasadı yapılacak. Lavanta tarlası; kurak alanda su tüketiminin az olmasından dolayı Niğde çiftçisi için örnek olacak. Üç yıl önce başlatılan lavanta yetiştiriciliği projesinde istenilen sonucun alındığını söyleyen Vali Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada; "Niğde bir tarım memleketi. Patates, elma, lahana ve kirazın yaygın olarak üretildiği Niğde'de, deneme amaçlı lavanta ektik. Biz istiyoruz ki çiftçilerimizi alternatif ürünlere yönlendirelim. Ürünleri çeşitlendirebilmek amacıyla bu lavanta bahçesini 2017 yılında kurduk. Bu üçüncü yılı ve görüyoruz ki Niğde'de lavanta yetişebiliyor ve çiftçilerimiz için de gelir kapısı olabiliyor. Köylüler de bu bahçeye büyük ilgi gösterdiler. Kooperatifleşme ile bu ürünü tüm Niğde de daha da yaygınlaştıracağız. Lavanta üretimi, çiftçilerimiz için yeni bir gelir kapısı olacak. Bu ürün çok su istemediği için dayanıklı olması, katma değerinin yüksek olması ve bakımının da çok fazla olmaması açısından çiftçilerimiz bu ürüne rağbet göstereceklerdir. Bu ürünü Niğde'de daha iyi bir seviyeye getireceğiz"

Çiftçi Veysel Özdemir ise, deneme amaçlı üç yıl önce lavanta ekimi yaptıklarını ve güzel ürün aldığını söyledi. Özdemir; "Lavanta üretimini çoğaltmayı düşünüyoruz. Kooperatif kurarak ekim alanlarını genişleteceğiz. Arpa ve buğdaya göre daha yüksek verim elde ediyoruz. Masrafı yok çünkü işçiliği az" diye konuştu.

Şerif Yılmaz 2, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niğde'de çiftçiler için örnek lavanta tarlası kuruldu - Son Dakika Ekonomi

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