Son Dakika Haberleri: Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
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Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da geçen yıl 2 Aralık'ta tırmanış yaparken çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da geçen yıl 2 Aralık'ta tırmanış yaparken çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor.
İlçedeki Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanan ve inişe geçtiği sırada çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'un bulunması için 13 Haziran'da yeniden başlatılan arama çalışmaları, bölgedeki hava koşullarının düzelmesiyle hız kazandı.
Arama çalışmalarına katılan AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri ve AKUT ekipleri ile gönüllü dağcılar, karların erimeye başlamasıyla Karakoç'un cenazesinin bulunabilmesi amacıyla bölgede çalışma yapıyor.
Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde 2 Aralık 2018'de Hilal İşcan ile tırmanış yapan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan bir gün sonra askeri helikopterle kurtarılmıştı. Karakoç'u arama çalışmalarına, bölgenin coğrafi konumu ve olumsuz iklim şartları nedeniyle 4 Aralık'ta ara verilmiş, havaların ısınmasıyla 13 Haziran'da yeniden arama çalışması başlatılmıştı.
Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:26 Kaynak: AA
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