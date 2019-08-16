Son Dakika Haberleri: Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü
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Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü

1 saat önce

Niğde'de, babasına ait iş yerindeki çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü, System.String[]
Niğde'de, babasına ait iş yerindeki çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde babasına ait imalathanede oynadığı sırada dengesini kaybetti ve çiğ köfte yoğurma makinesine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kayabaşı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:31 Kaynak: AA
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