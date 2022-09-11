Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Niğde 'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Hüseyin Doğan, Niğde, Güncel, Son Dakika

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