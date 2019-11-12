Niğde'de çilek hasadı sürüyor

Niğde'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kırsal kalkınma programı kapsamında üretilen organik çilek hasadı sürüyor. Bor, Çamardı, Ulukışla ilçeleri, köy ve kasabalarında KOP Projesi kapsamında 180 dekar alanda 16 farklı noktada çilek bahçesi tesis edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, 5'er dekarlık alanda üretilen organik çileğin, mayıs ayından itibaren hasat edildiğini söyledi. Üretim için 600 bin lira bütçe ayrıldığını anlatan Baş, Kentimizde 'son turfanda' dediğimiz çilek hasadı yapılıyor. 5'er dekarlık alanlarda çilek projesi uygulandı. Üretim olarak her yıl gelişen bir alan çilek üretimi. Kasım ayında ilimizde çilek hasadı yapılıyor. Çileğin kentimizin gelişen ve avantajlı ürünlerden biri olacağını tahmin ediyoruz. Üretimi önümüzdeki yıllarda arttırarak devam ettireceğiz. Farklı alanlarda çilek üretimiyle ilgili proje üretiyoruz. Çileklerin tamamını belirli noktada toplamayı planlıyoruz. Yani ilimizin her tarafına yaymak yerine belirli bir bölgeye toplamayı düşünüyoruz dedi.

Baş, projenin yüzde 80'inin KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 20'sinin ise çiftçi katkısı olarak karşılandığını kaydetti.