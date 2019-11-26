Son Dakika Haberleri: Niğde'de cinayet hükümlüsü yakalandı
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Niğde'de cinayet hükümlüsü yakalandı

6 saat önce

Niğde'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Niğde'de cinayet hükümlüsü yakalandı, System.String[]

Niğde'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yakalama kararı verilen O.F.K'yi kaldığı evde yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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