Niğde'de cinayet hükümlüsü yakalandı
6 saat önce
Niğde'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Niğde'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yakalama kararı verilen O.F.K'yi kaldığı evde yakaladı.
Uluslararası sigorta şirketlerini dolandıran çete çökertildi Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı