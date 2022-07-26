Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde dün karşılaşan çobanlar Yılmaz C. ve Murat C. kardeşler ile Erdoğan K. ve Murat K. kardeşler, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmış, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etmişti. Kavgada Erdoğan K, Murat K. ve Yılmaz C. hayatını kaybetmiş, Murat C. ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de çobanlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

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