Niğde'de çobanlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Niğde'de çobanlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

26.07.2022 15:33
Niğde'de çobanlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 2'si kardeş 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 2'si kardeş 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisindeki silahlı kavgada hayatını kaybeden Erdoğan K, Murat K. ve Yılmaz C'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Erdoğan K. ve kardeşi Murat K'nin cenazeleri sabah vakti, Yılmaz C'nin cenazesi ise öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kavgada ağır yaralanan Murat C'nin ise Ankara'da bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Olay

Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde dün karşılaşan çobanlar Yılmaz C. ve Murat C. kardeşler ile Erdoğan K. ve Murat K. kardeşler, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmış, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etmişti. Kavgada Erdoğan K, Murat K. ve Yılmaz C. hayatını kaybetmiş, Murat C. ağır yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de çobanlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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