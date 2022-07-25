Ağır yaralanan Murat C. ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde karşılaşan çobanlar Yılmaz C. ve Murat C. kardeşler ile Erdoğan K. ve Murat K. kardeşler arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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