Niğde'de çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.07.2022 11:39
Niğde'de çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde karşılaşan çobanlar Yılmaz C. ve Murat C. kardeşler ile Erdoğan K. ve Murat K. kardeşler arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Erdoğan K, Murat K. ve Yılmaz C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Murat C. ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler otopsi için hastane morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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