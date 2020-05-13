Niğde'de çocuk parklarda, belediye de dezenfekte görevinde - Son Dakika

Niğde Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre sokağa çıkacak çocuklar için parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.



Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.



Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ardından, 2 aya yaklaşan bir süre sonunda evlerinden dışarı adım atan çocukların hijyeni için Niğde Belediyesi de 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokaklarda, parklarda, meydanlarda olacak çocuklar için dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.



Niğde Belediyesi ekipleri, günün erken saatlerinde, Niğde genelinde parkları ve oyun gruplarını dezenfekte çalışmasına başladı. Çocuklar arasında sosyal mesafenin korunmasına en üst düzeyde dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Özdemir; "Çok uzun süreden bu yana çocuklarımız evlerinden dışarı çıkmıyor. Sınırlamaların 4 saatliğine de olsa kaldırılacağının duyurulmasıyla birlikte olarak çocukların evlerinin yakınında bulunan parklarda gönüllerince oynamaları için bizde Niğde Belediyesi olarak parklarımızı dezenfekte ediyoruz. Ancak anne ve babalardan da çocukları oynarken akranlarıyla sosyal mesafelerinin korunmasına en üst düzeyde dikkat göstermelerini bekliyoruz" dedi. - NİĞDE