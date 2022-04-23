Niğde'de Çocuk Vali Ceylin Bengi: "Bazı Ailelerin Çocukları İhtiyaç Duydukları Gıdalara Yeterli Miktarda Ulaşamamaktadırlar" - Son Dakika
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Niğde'de Çocuk Vali Ceylin Bengi: "Bazı Ailelerin Çocukları İhtiyaç Duydukları Gıdalara Yeterli Miktarda Ulaşamamaktadırlar"

23.04.2022 17:37

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Vali Şimşek’in makamını devrettiği Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ceylin Bengi, “Devlet okullarında, bazı ailelerin çocuklarının maddi durumu yeterli olmadığı için ihtiyaç duydukları gıdalara, yeterli miktarda ulaşamamaktadırlar” dedi. Bengi, “Bu çocuklarımıza haftada iki kez bile olsa süt, kuruyemiş ve benzeri gıdaların dağıtımını hedefliyoruz” diye konuştu.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Vali Şimşek'in makamını devrettiği Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ceylin Bengi, "Devlet okullarında, bazı ailelerin çocuklarının maddi durumu yeterli olmadığı için ihtiyaç duydukları gıdalara, yeterli miktarda ulaşamamaktadırlar" dedi. Bengi, "Bu çocuklarımıza haftada iki kez bile olsa süt, kuruyemiş ve benzeri gıdaların dağıtımını hedefliyoruz" diye konuştu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ceylin Bengi'ye devretti. Çocuk vali Bengi, şunları söyledi:

"Öncelikle Niğde'de bulunan çocuklar olmak üzere tüm Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan, Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu koltukta oturmaktan büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Çünkü ben bu koltuğa sadece Ceylin Bengi olarak değil, aynı zamanda başta okulum olmak üzere Niğde'deki tüm çocukları temsilen oturuyorum.

Okullarda, özellikle de devlet okullarında bazı çocukların ailelerinin maddi durumu pek iyi değil. Bu nedenle bu çocuklarımıza haftada iki kez bile olsa süt, kuruyemiş ve benzeri gıdaların dağıtımını hedefliyoruz. Böylece çocuklarımız yeterli ve dengeli beslenme sürecinde rahatlıkla sağlıklı bir şekilde büyüyeceklerdir."

Bengi, soru üzerine de "Sokakta çalıştırılmak zorunda olan çocukların ailelerine gerekli maddi yardımın yapılıp bu çocukların tekrardan eğitime dönmelerini hedefliyorum. Biz Niğde'mizin çocuklarının en sağlıklı şekilde yetişmesini hedefliyoruz. Devlet okullarında, bazı ailelerin çocuklarının maddi durumu yeterli olmadığı için ihtiyaç duydukları gıdalara, yeterli miktarda ulaşamamaktadırlar. Ayrıca şehrimize iş adamlarını yönlendirip şehrimize fabrika açmasıyla da Niğde halkı iş sahibi olabilir ve aldıkları maddi gelir ile çocuklarına gıda alabilirler, çocuklar dengeli ve sağlıklı beslenebilirler" dedi.

Niğde'de Çocuk Vali Ceylin Bengi: Bazı Ailelerin Çocukları İhtiyaç Duydukları Gıdalara Yeterli Miktarda Ulaşamamaktadırlar
Niğde'de Çocuk Vali Ceylin Bengi: Bazı Ailelerin Çocukları İhtiyaç Duydukları Gıdalara Yeterli Miktarda Ulaşamamaktadırlar
Niğde'de Çocuk Vali Ceylin Bengi: Bazı Ailelerin Çocukları İhtiyaç Duydukları Gıdalara Yeterli Miktarda Ulaşamamaktadırlar
Niğde'de Çocuk Vali Ceylin Bengi: Bazı Ailelerin Çocukları İhtiyaç Duydukları Gıdalara Yeterli Miktarda Ulaşamamaktadırlar

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Niğde'de Çocuk Vali Ceylin Bengi: 'Bazı Ailelerin Çocukları İhtiyaç Duydukları Gıdalara Yeterli Miktarda Ulaşamamaktadırlar' - Son Dakika


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