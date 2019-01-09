Niğde'de Çocuklar Poşetlerle Kayıp, Valiye Tatil Teşekkürü Etti

NİĞDE'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.

NİĞDE'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.



Niğde'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından okullar tatil edildi. Bunu fırsat bilen çocuklar ise evden getirdikleri poşet, tepsilerle kaydı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in kar tatilini dün Twitter'dan duyurmasını ardında ise öğrenciler teşekkür mesajı attı.



Öğrenciler, Twitter'dan, "Vasip Şahin mi Yılmaz Şimşek mi deseler bizim valimiz açık ara birinci olur. Kimin valisi bu. Sen nasıl bir adamsın resmen pırlanta, o ne mutlu edici tweet valim. Kurban olayım sana be valim. Vurur yüze ifadesi valilerin bir tanesi' yorumları yaptı.



- Niğde

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