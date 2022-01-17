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KOM ekipleri kaçak telefon ve saat ele geçirdi - Son Dakika

KOM ekipleri kaçak telefon ve saat ele geçirdi

17.01.2022 11:07
KOM ekipleri kaçak telefon ve saat ele geçirdi

Niğde'de KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak telefon ve saat ele geçirildi.

Niğde'de KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak telefon ve saat ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda; çeşitli marka ve modellerde 63 adet akıllı cep telefonu, 45 tuşlu cep telefonu, 33 kol saati ve 4 akıllı saat ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - NİĞDE

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KOM ekipleri kaçak telefon ve saat ele geçirdi - Son Dakika


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