Niğde'de Covid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla tedbirlerin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın değerlendirme toplantısı yaptı.

Niğde ve ilçelerinde PCR testi yapıldığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Covid-19 ağırlıklı çalışıyoruz. Vatandaşların basit iş ve işlemler için aile hekimliklerine başvurmaları daha uygun olur. Vatandaşların kalabalık organizasyonlardan uzak durmalarını istiyoruz. Maske ve mesafe durumuna dikkat etmeyen vatandaşlar bir çok kişiyi enfekte edebilir. İnsanlar eğlenmek isteyecektir ama bir yakınımızın sıkıntı yaşamasını istemiyorsak kurallara her yerde ve her ortamda uymamız lazım. Aksi halde üzücü sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan anlayış ve özen göstermelerini bekliyoruz. Kurallara uyulduğu zaman çok sorun yaşanmıyor. Ama kurallara uyulması konusunda kısmi anlamda sıkıntılar var. Bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Dolayısıyla tedbirleri de elden bırakmamamız gerekiyor. Salgını kontrol etmek bizlerin elinde. Herkes kurallara uyduğu zaman salgın kontrol altında olacak. Örnek olarak kurallara uygun düğün yapılabilir, kurallara uygun oynanabilir ve kurallara uyarak eğlenebiliriz. Bu çok zor değil. İnsanlar iki metre mesafe koyarak da erik dalı oynayabilir. Herkesin toptan kurallara uyacağı bir ortam oluşturabilirsek sorun da kendiliğinden bitmiş olacak.

Şu anda Niğde'de 170 hasta yatarak tedavi görmektedir. Özellikle yaşlılar kurallara daha hassasiyet gösteriyor. Gençlerden de bunu bekliyoruz. Hayatı biraz yavaşlatmamız lazım. Kurallara uyulmadığı takdirde hep diken üstünde yaşayacağız."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ise 1 Eylül itibariyle hastanede yeni kararlar aldıklarını söyledi.

Acil olmayan ameliyatlara ara verdiğini ve polikliniklerde kısıtlamalara gidildiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Hareketliliği azaltmayı amaçlıyoruz. Halkımızdan beklentimiz, acil olmayan ötelenebilecek hastalıkları için hastaneye gelmemelerini istiyoruz. Acil ve takip gerektiren hastalıkları varsa yardımcı olacağız. Özellikle acil olmayan hastaların acile başvurmamaları gerekiyor. İldeki hareketliliğin kesinlikle azalması lazım. Gereksiz dışarı ve toplu yerlere gitmeleri gibi isteklerini ötelemeleri gerekiyor. Hastaneye gereksiz çok başvuru var. Bu başvurular aile hekimlikleri tarafından da çözülebilir. Özellikle bu dönemde hastanelerin gereksiz meşgul edilmemesi çok önemli. Vatandaşlarımızdan anlayış göstermelerini bekliyoruz."