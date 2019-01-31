Niğde'de Dağ Yolunda Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

Niğde'de otomobiliyle dağ yolunda mahsur kalan sürücü, donmak üzereyken kurtarıldı.

Niğde'de otomobiliyle dağ yolunda mahsur kalan sürücü, donmak üzereyken kurtarıldı.



Merkez Gümüşler beldesi Üçkapılı köyü yolunda İdris Öcal'ın kullandığı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. Kendi imkanlarıyla kurtulamayan Öcal, telefonla yetkililerden yardım istedi.



Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, anfibi arazi aracıyla yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu, donmak üzere olan Öcal'ı kurtardı.



Öcal, tedbir amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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