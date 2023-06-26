Niğde'de Dağcı Ahmet Nişanot Demirkazık Dağı'nda Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Niğde'de Dağcı Ahmet Nişanot Demirkazık Dağı'nda Düşerek Hayatını Kaybetti

Niğde'de Dağcı Ahmet Nişanot Demirkazık Dağı'nda Düşerek Hayatını Kaybetti

26.06.2023 14:56

Niğde'nin Çamardı ilçesinde tırmanış yaparken düşen dağcı Ahmet Nişanot hayatını kaybetti. Bursa'daki Koza Dağcılık Kulübü üyesi olan Nişanot, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından bölgeye JAK timiyle UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan kontrolde Nişanot'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nişanot'un cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Nişanot'un daha önce de Uludağ'da tırmanış yaparken düştüğü ve yaralandığı belirtildi.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken düşen dağcı Ahmet Nişanot (35) hayatını kaybetti.

? Bursa'daki Koza Dağcılık Kulübü üyesi Ahmet Nişanot ile arkadaşı Onur Kargı (34), bugün sabah saatlerinde Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Emli Yaylası mevkisinden Demirkazık Dağın'na tırmanışa geçti. Tırmanış sırasında Ahmet Nişanot dengesini kaybedip, dağdan düştü. Onur Kargı'nın ihbarı üzerine bölgeye JAK timiyle UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Nişanot'un hayatını kaybettiği belirledi. Nişanot'un cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Ahmet Nişanot'un, 22 Şubat 2016'da da Uludağ'ın 1989 metre yüksekliğine tırmanış yaparken düşerek yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Toros Dağları, Çamardı, Uludağ, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Niğde'de Dağcı Ahmet Nişanot Demirkazık Dağı'nda Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Gram altın yeni rekor kırarak 1600 lirayı aştı
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'dan Erden Timur'a yanıt
18:38 Lig başlamadan gerilim başladı! Edin Dzeko'dan Erden Timur'a bomba yanıt
18:02 Rusya'da paralı ordu Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama: Hedefimiz Putin'i devirmek değildi
17:58 Son Dakika: Rusya'da Prigojin'den isyan sonrası ilk sözler: Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecekti
17:24 İsmail Kartal, Fenerbahçe ile perşembe günü görüşecek
17:20 Yeri ve zamanı belli oldu! İşte Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüşeceği tarih
16:22 Rusya Dışişleri Bakanı: Wagner faaliyetlerine devam edecek
16:22 Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi
16:18 Fenerbahçe-Sergen Yalçın flörtünde sır perdesi aralandı! Gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 19:14:50. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Dağcı Ahmet Nişanot Demirkazık Dağı'nda Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement