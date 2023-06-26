Niğde'de Dağcı Ahmet Nişanot Demirkazık Dağı'nda Düşerek Hayatını Kaybetti

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken düşen dağcı Ahmet Nişanot (35) hayatını kaybetti.

? Bursa'daki Koza Dağcılık Kulübü üyesi Ahmet Nişanot ile arkadaşı Onur Kargı (34), bugün sabah saatlerinde Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Emli Yaylası mevkisinden Demirkazık Dağın'na tırmanışa geçti. Tırmanış sırasında Ahmet Nişanot dengesini kaybedip, dağdan düştü. Onur Kargı'nın ihbarı üzerine bölgeye JAK timiyle UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Nişanot'un hayatını kaybettiği belirledi. Nişanot'un cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Ahmet Nişanot'un, 22 Şubat 2016'da da Uludağ'ın 1989 metre yüksekliğine tırmanış yaparken düşerek yaralandığı belirtildi.